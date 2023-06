TEINE TULEMINE ⟩ Telliskivi loomelinnaku kolenaabri alale rajatakse elu- ja töökeskkond

Hoonet arendab riigiressursside keskuse tütarfirma Mentenon. Riigiressursside keskuse tegevjuht Tiit Karu lubab, et ehitatakse testhoone, kus on palju «kellasid ja vilesid». «Meil on kõik aknad lahtikäivad, nende avamisel sulguvad küte ja jahutus, akende ette tulevad päikese liikumisele vastavalt sulguvad ja avanevad lamellkardinad, tuleb ka vabajuhtimisega jahutus. On mõte, et me ei töötaks justkui karbis. Need lahendused aitavad juhtida kütte ja jahutuskulusid,» rääkis Karu ning lisab, et hoonele katusele ja fassaadile lisatakse ka päikesepaneelid.