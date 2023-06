Alahinnatud sisustuselemendid: põhjused, miks kodu küünalde ja difuuseritega täita

Küünlad ja lõhnaküünlad pakuvad nii naudingut haistmismeelele ja on suurepärased sisustuselemendid ning difuuserid lõhnastavad teie kodu pidevalt. Kuid neil on muidki funktsioone ja need üle vaatamegi.

Suurepärane kodukaunistus

Nii küünlad kui difuuserid on lisaks praktilisusele ja hubasuse loomisele ka suurepärased kodukaunistuselemendid. Kaunid mesilasvaha küünlad on eripärased ning lisaks on need naturaalsed ega levita mürgiseid aineid.

Küünlad, lõhnaküünlaid ja difuuserid on erineva suuruse ja kujuga ning sobivad igasse majapidamisse. Lisaks on ka kõige tavalisema küünla puhul hiigelsuur värvivalik, mis sobib igasuguse interjööriga!

Küünaldest saab täiendust nii moodne kui vanem kodu, saab luua romantilise atmosfääri ning miks mitte erilises valguses raamatut või sarja nautida. Pange lauale pikad küünlad ning nautige kallimaga romantilist õhtusööki küünlavalgel.

Küünlad lisavad kodule hubasust. Foto: Shutterstock

Aroomiteraapia

Nagu enne mainitud on lõhn üks tugevamaid aistinguid, mida inimene kogeb. Aroomidel on võime meid mõjutada ning ühtlasi muuta meie tuju. Lõhnaküünlad on olnud aastaid inimeste lemmikud ning on üha populaarsemad nii kodukujunduses kui aroomiteraapias, viimase puhul mängivad suuremat rolli difuusereid.