Peakokal sai villand: palun veganitel minu vaimse heaolu nimel eemale hoida

Peakokk paljastas Perth Newsile antud intervjuus, et otsuse ajendiks oli vihaste veganite poolt jäetud õelad kommentaarid ja madalad hinded tema restorani Facebooki lehel. «Hakkasime saama ohtralt negatiivseid hinnanguid ilma põhjendusteta, mis kahjustab tõsiselt meie äri,» selgitas kokk.

Mountaini otsus keelata oma restoranis veganid on kaasa toonud aga uskumatu kõrvalmõju – restoran on nüüd igal õhtul puupüsti täis ning pikalt ette broneeritud. Ta selgitab, et tavalisel õhtul on broneeringuid tosinajagu, kuid nüüd üle poole rohkem.

«Ma garanteerin, et 99 protsenti kokkadest üle maailma vihkavad veganeid. Te ei saa kunagi nende nõudmisi rahuldada,» ütles ta.

Kogu kära veganluse ümber sai alguse sellest, et kokk sai e-kirja ühelt noorelt naiselt, kes küsis, kas tema restoranis on vegan toiduvalikuid. Peakokk vastas, et ta võib pakkuda vegan-gnocchit, kuid kui klient saabus, oli personalil eriroog meelest läinud. Töötajad tunnistasid oma viga ning vabandasid, kuid see klienti ei rahuldanud.

Klient jättis negatiivse arvustuse, väites, et on pettunud, kuna ainuke vegan valik oli 32 Austraalia dollarit maksev köögiviljaroog. «Ma arvan, et tänapäeval on väga oluline, et restoran suudab pakkuda midagi kõigile ja see, et te ei suuda serveerida vegan-toitu näitab teie peakoka ebaprofessionaalsust,» põrutas pettunud klient.