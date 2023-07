KUST NAD TULEVAD? ⟩ Lihtsad viisid, kuidas sipelgad kodust minema peletada

Esimene ja ilmselt kõige olulisem on puhastada kodu toidujääkidest . Sipelgatel on kombeks leida üks seisev toiduallikas ja kogu oma kolooniaga sinna pikemaks ajaks patseerima jääda. Silmas tuleb pidada veel, et sipelgatele piisab kasvõi vähesest toidupurust, mida oma suure perekonnaga uudistama tulla.

Teine väga levinud viga on lemmiklooma toidu hoidmine sipelgatele kättesaadavas kohas. Veel halvem on kui toidujääke leidub ka põrandal. Tuleb meelde jätta fakt, et mida suurem on proteiinisisaldus toidus, seda rohkem see sipelgatele meeldib.