ÄRA NII TEE ⟩ Levinud pesemisviga rikub paljudes köökides kasutusel abimehe

Nii jahmatav kui see ka poleks, aga juusturiivi nõudepesumasinas puhastamine rikub lõppkokkuvõttes nii riivi kui kallihinnalise masina. The Spruce'i andmetel võivad juusturiivid ja muud teravad köögitööriistad kahjustada nõudepesumasina riiulite veekindlat katet. Kui see kate on rikutud, hakkavad nõudepesumasina riiulid roostetama. See omakorda kandub nõudele ning tagab senisest kehvema pesemistulemuse.