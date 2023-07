ELUOHTLIK POESAAK ⟩ Mees ostis tuntud poeketist köögivilju ja sai šoki pealekauba

Neville Linton avaldas, et käib igal nädalal toidupoolist ostmas enda kodupoes Aldis. Sel saatuslikul päeval, kui ta koos brokkoliga kogemata ka mao soetas, ei märganud Linton alguses midagi kummalist. Brokkoli õisikute vahele kerra tõmmanud mao avastas mees alles mitu päeva hiljem, kui ta plaanis hakata brokkolist toitu valmistama.

Madu nähes sattus Neville paanikasse ning kutsus sugulased külla, et nad aitaksid mehel ootamatust külalisest ohutult vabaneda. «See oli kohutavalt hirmus kogemus, ma olen alati madusid kartnud,» tunnistas Linton. «Õnneks ei jõudnud ma brokkolit külmkapist välja võtta, muidu oleks madu maja peale seiklema läinud,» lisas ta.

Hiljem viidi madu lähedalasuvasse Dudley loomaaeda ning selgus, et ta on pärit Edela-Euroopast. Kuigi roomaja pole mürgine, võib tema hammustus siiski teatavaid ebamugavusi põhjustada. Neville 57-aastane õde Ann-Marie aitas mehel brokkoli poodi tagasi viia, kust pakuti neile hüvitist. Linton keeldus pakkumisest ja nõudis suuremat summat, sest madu kujutas tema puudega poja ja vanurist ämma tervisele suurt ohtu.

Aldi pressiesindaja sõnul on tegu esmakordse juhtumiga ning selle järel on nad enda köögiviljade käitlemisprotsesse veelgi põhjalikumaks muutnud, et tulevikus selliseid probleeme vältida, vahendab Daily Star.