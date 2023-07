TÕELINE KAUNITAR ⟩ Saaremaa pojengifestivali kuldmedalist on valitud

Garden Treasure on ITOH hübriid (rohtse ja puispojengid hübriidliik), mis esmakordselt õitses 1973 aastal. Avaneb kuldkollasena ja muutub lõpuni avanedes üks toon heledamaks. Loetakse üheks parimaks puhta kollase ITOH pojengiks. Pojengil on väga tugevad pikad varred, mistõttu sobivad need suurepäraselt lõikelilleks. Esinevad 1-3 külgmist õiepunga, mis pikendab õitsemisaegaKõrgus kuni 70-90 sentimeetrit.