VIIMSI KASVAB ⟩ Laaneserva elamurajooni ehitusel löödi kopp maasse

«Capital Milli laienemine elamuarenduse valdkonda on alanud edukalt – Laaneserva tulevaste elamute vastu on piisavalt huvi üles näidatud ning samuti on ka esimesed ridaelamubokside broneeringud tehtud. Selle positiivse emotsiooni pealt on hea alustada juulikuu alguses reaalse ehitustegevusega. Laaneserva arenduse asukoht rahulikus looduskaunis piirkonnas mõneminutilise autosõidu kaugusel Viimsi keskusest on igati atraktiivne võimalus tulevase elukoha valikuks,» sõnas Capital Milli tegevjuht Kaarel Loigu.