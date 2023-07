Kahe Michelini tärniga pärjatud kokk selgitab, millist lihatoodet ei tohiks kunagi grillile visata

New Yorgis Momofuku nimelist kahe Michelini tärniga restorani pidav David Chang võttis oma taskuhäälingus «The David Chang Show» üles teema, mis hetkel väga aktuaalne.

45-aastane peakokk rääkis, millist lihatoodet ta grillile ei viska. «Me oleme kultuuriliselt harjunud viskama hamburgeri pihve grillile, tegelikult on see üks kohutav harjumus,» ütles ta ning lisab, et jääb oma arvamusega ilmselt vähemusse.

Chang selgitab, et pihvi õiget küpsusastet on grillil pea võimatu saavutada. Lisaks tilgub lihast hõõguvatele sütele rasva, mis võib süttida ning pihvi kõrvetada. Selle asemel soovitab ka pihve kuumtöödelda pannil, kus kokkajal on protsessi üle suurem kontroll.