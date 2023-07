PUHKA MURETULT ⟩ Finantsekspert jagab 5 kasulikku nippi, millega veel sel suvel raha säästa

Miks kulutavad inimesed mõnikord lausa ebamõistlikke summasid näiteks lennupiletitele? Sest me kõik tahame vahepeal keskkonnavahetust. See on inimlik – aga selle jaoks ei pea kaugele maale lendama. Ka Eestis on palju paiku, kus loodus pole ainult tüüpiline mets või heinamaa, ning vaheldusest saadav elamus on võimas.