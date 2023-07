Kui puhas on sinu blender? Uuringus selgunud tõde viib söögiisu

Uuringus koorus välja, et kõige räpasem osa on blenderi tihendi ehk see osa, mis asub tera ja mahuti põhja vahel. See pisike kummitükk on uuringu kohaselt koduks paljudele bakteritele, sealhulgas koli- ja salmonellabakterile ning kõiksugu hallitustele, vahendab Delish.