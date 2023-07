PUUST JA PUNASEKS ⟩ Milliseid õigusi ja kohustusi toob uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus

Osadel inimestel tekib kohustus liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Kellel?

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise kohustus tekib inimestel, kelle elukoht on kohalikuomavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas määratud ühisveevärgi ja - kanalisatsiooniga kaetavasse alasse. Seda eeldusel, et välja on ehitatud nõuetekohane liitumispunkt.

Liitumistähtaja leiab igaüks oma kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavast. Kui seal tähtaega märgitud pole, tuleb liituda nelja aasta jooksul kinnistu liitumispunkti valmimisest arvates.

Liitumiskohustust pole ainult neil, kelle individuaalsed lahendused reovee kogumiseks ja/või puhastamiseks ning joogivee saamiseks on nõuetekohased.

Osadel inimestel alaneb mõne aja pärast purgimisteenuse hind. Kellel?

Ligikaudu 26 000 inimesel langeb purgimisteenuse hind alates 1. jaanuarist 2025. Nimelt peab piirkonna vee-ettevõtja üle 2000 inimesega reoveekogumisaladel, kus puudub ühiskanalisatsioon, hakkama alates sellest kuupäevast korraldama kogumismahutitest reovee väljapumpamist, äravedu ja puhastamist ühiskanalisatsiooniteenuse hinnaga. Vastavat teenust on isikul õigus ühiskanalisatsiooniteenuse hinnaga saada kaks korda ühes kalendrikuus.

Igaüks saab mugavalt järele vaadata, kas tema kodu on üle 2000 inimesega reoveekogumisalal. Reoveekogumisalade kaart on nähtav näiteks Keskkonnaportaalis. Kes aga ise on vabatahtlikult loobunud ühiskanalisatsiooniga liitumisest, peavad jätkuvalt kasutama purgimisteenust vabal turul pakutavatel tingimustel.

Millised erisused tasude kehtestamiseks annab uus seadus vee-ettevõtjale?