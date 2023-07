Vaata omal vastutusel! Seda külmikut ei ole kolm aastat avatud

Üheks Auri kõige populaarsemaks videoks, mis on ainuüksi TikToki platvormil kogunud üle 100 miljoni vaatamise, on video külmikust, mida ei ole kolm aastat avatud. Jah...kolm aastat!

Pilgeni täis topitud külmikusse on tekkinud oma ökosüsteem ning vaatepilt on üsna rõve. Võib vaid ette kujutada, kuidas selline külmik lõhnab. Vastik! Aurile meeldivadki väga räpased koristustööd ning ka kõige jäledam külmik saab tema käe all puhtaks. Vaata videost, kuidas see Auril õnnestus.