PILDID ⟩ Vaata, milline hakkab tulevikus välja nägema maailmakuulus Penn Stationi rongijaam

ASTM töötas koos arhitektuuribüroode PAU (Practice for Architecture and Urbanism)ja HOK'iga, et töötada välja Penn Stationi projekt, mis põhineb olemasolevatel plaanidel ehitada uus valgusküllane ja õhuline transpordisõlm.

«ASTM'i plaan lahendab terve hulga probleeme, mis on Penn Stationit pikka aega vaevanud,» ütles ASTM North America tegevjuht Pat Foye. «Meie meeskond on kuu aega rääkinud valitud ametnike ja kogukonnaga, et kujundada projekt, mis parandab jalakäijate liikumist, lisab vajalikud sissepääsud, laiendab koridore, suurendab ligipääsetavust ning toob rohkem valgust ja avatud ruumi. Oleme kindlad, et see on plaan, mida New Yorgi elanikud väärivad.»