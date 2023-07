KOOREKIHT ⟩ 5 uskumatult kallist maja, mida Eestis hetkel müüakse

Hotell Tallinna vanalinnas, 5 300 000 eurot

Tallinna vanalinna ümbritseva linnamüüri külge ehitatud hotell Rija Old Town on elegantne kombinatsioon keskaegsest arhitektuurist ja kaasaegsetest mugavustest. 2021. aastal renoveeritud hotell Rija Old Town asub Tallinna vanalinna vaikses osas – sõltumatute arvustuste põhjal on see lemmik turismikoht. Hotellis on 41 erinevat tuba ning see on müügiks koos kogu mööbli, tehnika ja inventariga.