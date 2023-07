ULMELISED HINNAD ⟩ Seda tüüpi kinnistud on hetkel luksuskaup, mida turul napib

Kinnisvaraturg ja ostjate ootused on pidevas muutumises. Arco Vara Pärnu esinduse maakler Terje Võrk ütles, et kui eelmise buumi ajal jagati mereäärsed suured kinnistud väikemateks ja eesmärgiks oli ehitada võimalikult palju maju, siis nüüd on vastupidi.

«Eelmise buumi ajal ostetud ja väikesteks kruntideks mõõdetud mereäärsed maad, näiteks saartel, liidetakse taas kokku, sest huvi on suurte ja privaatsust pakkuvate maatükkide vastu,» sõnas ta.

Üks kriteerium on tema sõnul veel: väga tahetakse oma isiklikku mereranda. Kui sul on paar hektarit mereäärset maad, siis see on väga suur asi. Huvi on merepiiriga kinnistute vastu püsivalt olnud, aga nüüd on ka rohkem inimesi, kes on valmis selle eest kõrgemat hinda maksma ja kellel on maksta.

Läänerannikul on populaarsemad kohad Kabli, Treimani, Noarootsi, samuti suuremad saared. Kuigi mereäärsete maade hinnad on viimastel aastatel hüppeliselt kerkinud, on pakkumist ikkagi vähem kui nõudlust.

Võrk lisas, et kuna merekaitsevööndisse ehitada ei tohi, on oluline ka see, et vähemalt mingil osal kinnistust oleks ehitusõigus.

Ehitusõigus põhjustab kõige rohkem muret Lahemaa rahvuspargis. «Meil valitseb keskkonnaamet ja nõuded on karmimad. Lahemaal hakkavad ehitusõigusega krundid otsa saama,» ütles Arco Vara Rakvere esinduse maakler Andrus Peiel.