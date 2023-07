Vanad ahjud on ohtlikud! Uue paigaldamiseks küsi toetust

Toetust pakutakse tihedalt asustatud piirkondade elanikele. Linnad on välja valitud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse uuringute põhjal. Sõltuvalt piirkonnast on toetuse eelduslik määr 50 või 70 protsenti.

Kas minu ahi vajab väljavahetamist?

«Hea oleks lasta küttekollete ohutust ja vastavust tuleohutusnõuetele kontrollida näiteks korstnapühkijal või pottsepal,» ütles Maxim Tuul. «Kui küttekolle vajab aasta-aastalt elamu kütmiseks aina rohkem kütet, siis näitab see, et see on vananenud ning pole enam efektiivne.»