«Ma tahan ta liha!» nägus lihunik niidab naisi jalust

Chidswell Farm Shopi nimeline kauplus on samas kohas tegutsenud 1953. aastast. Kohalike seas tuntud kauplus sai üle öö üleriigilise tuntuse ning seda täna noorele lihunikule, kelle nimi on Luke Storey.

Postitus kogus kiiresti tuhandeid kommentaare nii Ühendkuningriigist kui kaugemalt. Näiteks kirjutas Tina Rad: «Äkki ma peaksin sinna talupoodi minema». Sarah Hollinworth postitas: «Arvan, et hakkan seal poes käima, et lihtsalt lihunikku näha.»

Tina Quayle kirjutas võrgutavalt: «Päris hea välimusega liha, hei!» Kenny Leahy leidis, et Luke peaks hoopis modellina leiba teenima. Jessica Bailey kirjutas, et tal tekkis Luke'ist pilti nähes kustutamatu lihaisu. Jennifer Dudley kirjutas: «Luke, ma ei ole kindel, kus see pood asub, aga ma võtan kindlasti puhkuse, et sa mulle liha serveeriksid.»