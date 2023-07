Üllatav vili, mida lõunanaabrid üha usinamalt kasvatavad

Kuigi arbuuside ja melonite kasvatamine kogub hoogu, leiab Läti puuviljakasvatajate liit, et tõenäoliselt ei suuda see kultuur tulevikus kohalikku turgu vallutada ja lõunamaa importidega võistelda.

«Loomulikult on nende kultuuride puhul suuremad riskid kui traditsiooniliste puhul. Neid kasvatatakse piirkondades, kus miinuskraade praktiliselt ei ole. Nagu paljude marjade ja puuviljade puhul, konkureerime näiteks poolakatega ning peaksime ka siin arvestama, et rinda tuleb pista meie lõunanaabritega, kus kulud on suurema saagi tõttu madalamad,» selgitas assotsiatsiooni juhatuse aseesimees Jānis Zilvers.

Vaatamata väljakutsetele on põllumees Kaspars Otikovs juba kaheksa aastat arbuuside ja melonite kasvatamisega tegelenud, seda nii põllul kui kasvuhoones. «Peamine on see, et taimed ei kasvaks liiga suureks ning et neid liiga palju ei kasteta. Tegemist on kõrbetaimedega, neile meeldib põud ja kuumus. Kõige paremini kasvavad siin varasemad sordid, mis väiksema ja keskmise suurusega,» õpetas ta.