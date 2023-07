MITU OLULIST NÜANSSI ⟩ Ekspert selgitab, kuidas ettevõtjana kodulaenu taotleda

Tasub tähele panna, et dividende arvestatakse taotlemise korral tavaliselt 50 protsendi ulatuses. «Kui ettevõtja maksab 30 000 eurot dividendi, siis võetakse arvesse 15 000 ja jagatakse kuude peale ära, et saada keskmine lisa kuusissetulekule,» kirjeldas Rebane.

«Kuna ettevõtjana on planeerimise tsükkel 12 kuud ning üldjoontes on teada, kuidas järgmise aastaringi jooksul raha investeeritakse, mida kasumiga tehakse ja milline on dividendipoliitika, siis tasub hoida regulaarsust ja olla järjepidev. Vastasel juhul võivad äkki kõrgeks muutunud palga- ja dividendimaksed mõjuda kunstlikult ehk olla panga jaoks punane lipp.»

Usaldusväärne klient on Rebase sõnul eelkõige ettevõtja, kes oskab planeerida ning oskab seda ka andmetes näidata. «Potentsiaalselt tehtavaid vigu on kergem ennetada. Kui tekib küsimusi, siis pank on alati olemas selleks, et aidata,» kinnitas ta.