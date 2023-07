GALERIID ⟩ Tartu parima uue korterelamu auhinna pälvis uusarendus Jaamamõisas

Tartu linnapealt Urmas Klaasilt ja abilinnapealt Elo Kiivetilt auhinda vastu võttes, tõdes Reterra juht Reigo Randmets, et auhind kuulub suures osas siiski mitte arendajale, vaid nende headele koostööpartneritele.

«Lumina Kodud kortermajade puhul lähtusime arhitektuuriliselt minimalistlikumast ja puhtast arhitektuurikeelest. Must-valge fassaad, mis on tehtud klinkertellise ja puiduga, mõjub piirkonnas värskendavalt ja tekitab visuaalselt eristuva hoonestuse ning meil on hea meel, et nii kliendid kui ka linn hindavad Lumina kodude arenduse erilisust ja kvaliteeti,» märkis Reterra müügiarendusjuht Kaspar Markus.