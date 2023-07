Uskumatu! Üksik taim on terve kontori enda alla matnud

Ühendkuningriigis tegutseva Protective Solutionsi avatud kontoriruumi asetati 14 aastat tagasi üks nõelköis. Teadagi on tegemist kiire kasvuga roniva taimega, kuid see taim on mühisenud nii suureks, et on enda alla neelanud terve kontori. Taime kogupikkust on lausa raske uskuda, kuna selleks on lausa 180 meetrit.