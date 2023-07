SENINÄGEMATU LAHENDUS ⟩ Pinered ja Elmo pakuvad koduostjale uut sorti mugavust

«Meile Pineredis on oluline, et meie kliendid võidaksid uue kodu soetamisega, mistõttu ehitame hea energiaklassiga kodusid, kus ei ole ühtegi kasutut ruutmeetrit. Niimoodi hoiab klient igakuistelt kulutustelt kokku märkimisväärse summa. Nägime, et linnast välja kolimine võib paljude perede jaoks tähendada, et tuleks perre juurde soetada ka lisaauto. Soovisime selle mure klientide jaoks lahendada, mistõttu alustasime koostööd Elmoga Kiili Rabarebase aedlinnas ja Vääna Kirsiaias, et kulutused uuele autole jääksid tegemata,» rääkis Pineredi arendusjuht ja partner Sandor Simson.