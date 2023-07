Kunagi elas selles talus Loobergi Jüri. Nõukaajal oli seal metskonnamaja. Praegu äratavad kunagist jõukat talukohta uuele elule Tarmo ja Gaidi Mölder. Tulemus on juba praegu hämmastav. Loobergi Jüri hõõruks imestusest silmi, kui näeks, kuidas lagunenud talu hiilgus on mõne aastaga taastatud, ja ehk vägevamaltki veel. Moodsast põletatud puidust talulaudis, hiiglaslik iluaed. Metsa- ja viljapõllu veerel ootab glämping, mis tähendab mugavat voodiööd suures telgis, siis veel külluslik hiline hommikusöök brunch linnulaulu saatel. Lisaks pastavalmistamise õpitoad talu kõrgete lagede all, kus pärast ühiskokkamist pasta pika tammelaua ääres ära süüakse ja viiekäigulised õhtusöögid sealsamas, sumedal suveõhtul ka terrassil.