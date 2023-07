ROHENÄPPUDELE ⟩ Aitab raiskamisest! 5 kasulikku nippi, millega säästa loodust ja rahakotti

Kevadel ummistavad Eesti inimesed aianduskeskusi, et oma aiad või rõdud suveks lille lüüa. Tõsi ta on, et rohelises keskkonnas viibimine on tervisele hea ning ka linnapildis oma kodukandi rohelisemaks muutmine on igati tervitatav. Rohepööre koduaias on kasulik nii rahakotile kui loodusele. Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse ekspert Mari-Liis Jääger ning Aiaaeg aiakujundaja-aednik Mall Heinla jagavad mõtteid ja ideid, kuidas oma rohenäplusele loodussõbralikult ja rahakotisäästlikult läheneda.

Kogu vett

Kogu oma aias või rõdukastides olevate taimede ning muru kastmiseks vihmavett, sest nii saad kasutada vett ökonoomselt ning kuu lõpus pääsed ehmatavast veearvest.

Vihmavee kogumine võiks olla osa meie igapäevasest majandamisest nagu seda on prügi sorteerimine. Vihmavee kogumiseks sobivad kõik anumad, mida saab vihmavee toru alla paigutada.

Vihmaveega kastmine meeldib taimedele väga. Kui vesi on seisnud, ei ole ta külm. Soojal ajal ei meeldi taimedele külma vee ja sooja mulla suur temperatuuride vahe. Vihmavesi on võrreldes kraaniveega pehmem. Pehme vesi on vesi, mida iseloomustab väike või olematu kaltsiumi- ja magneesiumiioonide sisaldus (võrrelduna kareda veega).

Vihmavesi kogub atmosfääri langedes lisandeid. Üks neist lisanditest on atmosfääri süsinikdioksiid või CO2, mis on nõrk hape. Enamiku vihmavee pH on lõpuks vahemikus viis kuni seitse, muutes selle kergelt happeliseks. Taimedele sobib nõrgalt happeline vesi.