IKEA SAAB 80! ⟩ Turule jõuab retrodisainile keskendunud erikollektsioon

Retromööbel on viimastel aastatel muutunud üha populaarsemaks, sest inimesed tahavad oma koju erilisi ja ajatuid esemeid. Selle nõudluse rahuldamiseks toob IKEA turule NYTILLVERKAD kollektsiooni, mis on austusavaldus minevikus tuntud disainilahendustele. IKEA naaseb 80nda sünnipäeva puhul tagasi oma juurte juurde kollektsiooniga, mis on lihtne, funktsionaalne ja otse loomulikult ka mänguline.

Valju, värvikas ja lõbus kollektsioon

«IKEA on viimase 80 aasta jooksul disaininud palju funktsionaalseid ja ilusaid kodusisustustooteid ning see on igati loomulik, et me tunneme oma minevikusaavutuste vastu huvi. Need disainiklassikud jäid inimestele veel kauaks meelde ja neid tõesti hinnati,» sõnas IKEA Eesti sisekujundusosakonna juht Pedro Castro.

Uus kollektsioon jääb truuks kunagiste toodete algupärasele disainile, kuid uute rabavate toonide ja uuendatud materjalidega on tulemuseks tootevalik, mis julgeb olla tõeliselt ajatu. Kõik NYTILLVERKAD tooted – abilaudadest kuni tarvikute ja voodipesuni – on tõelised pilgupüüdjad, sest neid iseloomustavad silmapaistvalt erksad värvid ja puhtad graafilised jooned. Ainuüksi üks ese annab kodu sisekujundusele palju juurde.

Igal tootel oma lugu