Kas põud keeras seenehooaja tuksi? Mükoloog ütleb ausalt

Viimase nädala vihmane ilm annab lootust, et päris luhta seenesaak sel aastal ei lähe. Ka läti mükoloog Inita Dāniele räägib, et hiljutised vihmad on seened mulla alt välja meelitanud ja päris ilma seenteta sel aastal ei jää. Eriti palju vihma on Lätis sadanud Kurzeme ja Vidzeme piirkonnas, kus mükoloog ise kohal käis ning seeni täheldas. LETA vahendab, et eriti hea meel oli Dānielel näha rahva lemmikut, kukeseent.