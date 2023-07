Anarhist! Taylor Swift sülitab jäätmereeglitele ning on saanud selle eest üle 30 korra trahvi

Probleem seisneb jäätmetes, mida Swift ei söenda korrektselt koguda. Probleemi juured ulatuvad aastasse 2018 ning tänaseks on linn teinud staarile oma maja ette prügi loopimise eest lausa 32 korral trahvi, viimane trahv kirjutati välja aasta algul. Trahvide kogusumma on 3010 dollarit. Arvestades, et Swift teenib tuuril ühe kontserit eest hinnanguliselt 13 miljonit dollarit, on see tema jaoks peenraha.

Swiftile kuulub New Yorgis kolmekorruseline linnamaja. Mirror vahendab, et inspektorid ei ole rahul sellega, kuidas maja ees prügi hoiustatakse ning et see määrib kõnniteed. The New York Posti kätte sattunud dokumentide kohaselt oli Swifti Tribeca linnaosas asuva kodu ees olev ala täis ajalehti, pudeleid, pappi ja salvrätikuid. Väljaanne lisab, et tänaval oli ka laiali pillatud tuhatoosi sisu ja sigaretikarp.