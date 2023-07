HAMBAD TUKSIS? ⟩ Lõpeta nende toitude söömine kohe

Miks kulutada suuri summasid hambaarsti peale, kui on võimalik lihtsalt oma menüüd natuke muuta? Paljud meie igapäevased toidud teevad tegelikult hammastele rohkem kurja, kui me arvata oskame.

Vana hea sai. Tuleb alustada saiast seetõttu, et tegemist on jätkuvalt väga petliku toiduga. Saia serveeritakse tihti soolaselt, näiteks võileivana. Sellest tulenevalt jääb mulje, et midagi hullu see hammastele ikka ei tee. Suhkur muudab saia justkui kummiks, mis hammaste vahele kleepub. Pikemaks ajaks hammaste vahele jäänud saiatükk on hambaaukudele meeldiv sõber.

Märkimisväärselt halvasti mõjuvad hammastele hapud kommid. Me teame kõik, et kommid ja magus on üleüldiselt halva mõjuga, kuid hapud kommid kohe eriti. Hapud kommid sisaldavad rohkem erinevaid happeid, mis tekitavad lihtsalt kiiremini auke kui näiteks ainult suhkur.