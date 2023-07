Püromaan tungis suvilasse ja põletas selle maani maha: kohus tunnistas ta aga süüdimatuks

Maha põlenud suvila asus Eura vallas ning kuulus omanikule 1980. aastast, mil ta selle oma vanematelt päris. 2021. aasta juulis aset leidnud tulekahju hävitas kõik, ka Turust pärit naise poolt sinna aastatega kogutud isiklikud esemed. Omanikule oli juhtunud niivõrd suureks šokiks, et ta pidi lausa psühhiaatri poole pöörduma, kuna teda painasid foobiad ja õudusunenäod.

Kindlustusfirma hüvitas naisele 50 900 eurot, vahendab Iltalehti . Lisaks pakkus kindlustaja, et ehitab krundile uue hoone, kuid omanik seda ei soovinud. Ta müüs krundi maha, kuna ei tundnud end seal enam turvaliselt.

Tuletõrje sõnul sai tulekahju alguse hoone terrassilt. Hoonest leiti kergesti süttivate vedelike jälgi, kuid omaniku sõnul midagi sellist ta majas ei hoiustanud. Tulekahju üksikasju uurides leiti maja hoovist sinna mitte kuuluv anum, millelt leiti DNA-d. See viidi kokku paar tundi peale hoone süttimist selle lähedal liikunud 62-aastase mehega. Ringkonnakohus leidis, et tõendid on piisavad ja mõistis mehe süütamises süüdi.