Esimesele kümnele üllatus! Bonava alustab üürikodude broneerimislepingute sõlmimisega

«Oleme üüriturgu jälginud ja analüüsinud enam kui aasta. Bonava eesmärk on pakkuda kodusid võimalikult paljudele, seega on igati loogiline pakkuda müüdavate korterite kõrvale ka üürikortereid,» ütles Bonava Eesti tegevjuht Taavi Soorm.

«Tänane uue elukondliku kinnisvara turg on ostja poole kaldu ning ei paku nii palju kaasaegseid üürikodusid, kui tegelikult vajadust oleks,» selgitas Soorm, miks on Bonava otsustanud Baltikumis siseneda ka üüriturule.

Statistikaameti andmetel elab täna üüripinnal 18,3 protsenti Eestimaa inimestest. Kusjuures üksi elajate seas on üürilise staatusega inimesi 25,9 protsenti. Seega on üürimine üha enam uus normaalsus ja see on kindlasti üks kinnisvarasektori tulevikutrende.