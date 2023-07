PILK PEALE ⟩ Vaata, kuidas on elada vastvalminud moodsa aja kalurikülas Neemel!

Pärituule nime kandva piirkonna pidulikul avamisel osalesid vastsed elanikud, uudistajad, Neeme kaluriküla rahvas ning valla, arendaja ja ehitajate esindajad. Arendaja Sten Tikki, Neeme Rannavalve Seltsi ja Neeme külavanema esindaja Sirje Põllu ning Jõelähtme vallavolikogu liikme Tõnu Vaheri kõnedes toodi esile, et Neeme on Jõelähtme valla kõige noorem küla, kus nüüd tänu uutele noortele koduomanikele ja elanikele on ka keskmine vanus tõenäoliselt kõige väiksem. Teise eripärana mainiti fakti, et piirkonna traditsioonide austamiseks on tegu esimese korraga Eestis, kui iga kalurikülasse uue kodu ostja sai sellega automaatselt ka paadi (kaas)omanikuks.