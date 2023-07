HULLUMAJA ⟩ Soome kaupmehed hädas! Poeriiulitelt napsatakse üha kallimat kaupa

Iltalehti kirjutab, et eriti hästi lähevad varastele peale kõrgema kilohinnaga tooted, näiteks, liha, kala ja juust. Tegu on toodetega, millele ei ole kauplustes turvaelementi külge pandud.

Soome Lidli müügijuht Mikko Nikander kinnitab, et ka nende poodides on näpumeeste sihtmärgiks valdavalt väikesed, ent kallihinnalised tootegrupid. Nikanderi sõnul on kurjategijad äärmiselt professionaalsed, nende tegevus on organiseeritud ning viimse kui detailini läbi mõeldud.