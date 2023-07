PARANDA, TAASTA, LOO ⟩ Viljandi parandusfestival annab esemetele uue elu

Parandusfestival on mitmekülgne sündmus, mille raames on avatud uudistamiseks ja osavõtmiseks erinevad parandustöötoad, inspiratsiooniloengud ja kontserdid. ‘‘Meie eesmärk on toetada jätkusuutlikku tarbimist ja hoogustada paranduskultuuri,’’ sõnab Pärandilinn Viljandi töögrupi juht Ave Matsin. ‘‘Parandusfestivali üheks oluliseks osaks on parandustöötoad, kus osalejad saavad kätt proovida nõelumisest akende restaureerimise ja kompostkemmergu valmistamiseni. Töötubasid leidub nii täiskasvanutele kui lastele ja noortele,’’ lisab Matsin.