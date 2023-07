PANE TÄHELE ⟩ Luminofoorlampide kasutamine on nüüdsest keelatud

Elavhõbedal on neurotoksiline mõju ning keskkonda jõudes jõuab see toiduahela kaudu peamiselt kaladesse ja sealt inimese toidulauale. Suures koguses elavhõbeda sattumisel organismi tekivad kahjustused ajule, kopsudele, neerudele ja immuunsüsteemile. Seetõttu on Euroopa Liit tegemas ühised pingutusi, et selliste ohtlike ainete kasutust piirata ja keelata.