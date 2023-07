Üllatav looduslik fooliumi asendaja, millesse toit grillimisel mässida

«Kui sul kodus midagi pole, siis võtke Läänemerest püütud lõhe külmikust välja, minge aeda ja korjake mädarõika lehti,» meenutab Läti hoidistetootja Mārlapiņu omanik Māris Lapiņš legendaarse koka Mārtiņa värvikat ütlust. Tõepoolest, umbrohuks peetavad ja seega põlatud mädarõigas on väga maitsev taim, mille lehedki kõlbavad süüa.

Mädarõikameistrina tuntud Māris usub, et igas Läti aias või väikeses aias on mädarõika kasvatamiseks piisavalt põhjust. «Vähe sellest, et mädarõigas näeb hea välja ja sobib kurkide marineerimiseks, saab selle lehti kasutada näiteks fooliumi asemel kala, liha või juurviljade grillimisel,» õpetas ta TV-Netile.