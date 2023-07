NÄDALA AED ⟩ Vahemereline Stockholm

Tänavalt vaadates ei paista see rohelusse mattunud pool­kõrge müüriga ümbritsetud aed millegi poolest erilisena. Ent see mulje on ääretult petlik – pole just tavapärane, et sisenedes satub aia külastaja avarale terrassile, millelt avaneb võrratu vaade üle vee ja linna. Just sinitaeval ja avarusel on selles aias oluline roll – töötas ju seal elanud skulptor Carl Milles «raskete» materjalidega nagu graniit ja pronks, paigutades need vastukaaluks vee ja taeva taustale, kus need kõige ehedamalt esile tõusevad.