KES HOOLETU, SEE ILMA? ⟩ Üürikorteri otsingutele on antud stardipauk

Tallinna üürikorterite keskmine pakkumishind kinnisvaraportaalis KV.EE oli tänavu juunis 14,3 eurot ruutmeetri kohta, mis on jaanuarist 5,9 protsenti rohkem. Kinnisvaraportaali KV.EE juhataja Tarvo Teslon prognoosib üürihindade jätkuvat kasvu ja soovitab inimestele, kes sügisel Tallinnas üürikorterit vajavad, otsingutega juba praegu algust teha.

Eelmise aasta kevadel spurti alustanud euribor on jõudnud nullist 3,9 protsendi peale. Seeläbi on paljude üürileandjate kulud oluliselt kasvanud. Kulude suurenemine on üks põhjus, miks üürileandjatel on väga tugev surve hindu tõsta.

«Praktikas tähendab 3,9 protsendi peale kerkinud euribor, et laenu teenindamine 100 000-eurose korteri puhul, mida on 50 protsenti ehk 50 000 euro ulatuses finantseeritud laenurahaga, on üüriinvestori jaoks läinud kuus kallimaks ligikaudu 160 eurot,» arvutas Tarvo Teslon. «See on üürileandjate jaoks väga suur lisakulu, mida üürileandja vähemalt osaliselt soovib üürniku õlgadele lükata.»

Laenu kallinemise kulu ei ole võimalik kõrge tootluse arvelt katta. Vastupidi – üürikorteri rahavooline tootlus ehk üürihinna ja kinnisvara väärtuse suhe on viimase 10 aasta madalaima taseme lähedal jäädes alla 5 protsendi.

«Madal rahavooline tootlus ja kallinenud laenu hind tähendavad, et uute üüriinvesteeringute tegemine on suure küsimärgi all. Portaali KV.EE kuulutustest ei paista üürile antud korterite müümise suurt lainet selgelt välja. Siiski peavad üürileandjad, eriti rahavooliselt miinusesse kukkunud üürileandjad, mõtlema, kas üüriäris on mõttekas jätkata või on mõistlikum üürikorterid müüa,» analüüsis Tarvo Teslon.

Madal tootlus ja kõrge intressimäär lükkavad osad üürileandjad üüriärist välja ja vähendavad uute üüriinvesteeringute tegemist. See toob endaga kaasa üürileandjate vahelise konkurentsi leevenemise. Kui 2022. aasta lõpus käis kinnisvaraportaalist KV.EE kuu jooksul läbi ligikaudu 3000 Tallinna üürikorteri kuulutus, siis on vastav näitaja 2023. aasta juuniks kukkunud 2500 lähedale.