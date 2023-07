KEERUKAS VÄLJAKUTSE ⟩ Eramajade omanikud vajavad renoveerimistoetuste asemel hoopis seda

«Eramajade kordategemine on inimestele keerukas väljakutse, kuna omanikud on niivõrd erinevate teadmiste ja oskustega. Näha on, et suuremate toetuste asemel ootavad nad pigem mitmekülgset nõustamisteenust ja asjakohast infot. Meile on omane iseehitamise traditsioon, mille edasiarendamine annab uusi võimalusi. Arvestame sellega ka regulatsioonide tegemisel. Mitmed uuringus toodud ettepanekud on meil juba lahendamisel nii e-ehituse platvormi ja ehitusregistri arenduses, ehitusseadustiku täiendamisel kui ka LIFE IP BuildEST teadusarendusprojektis,» ütles Kliimaministeeriumi asekantsler Ivo Jaanisoo.