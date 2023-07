Peale selle video nägemist vannuvad inimesed, et ei söö enam kunagi krabipulki!

Ilmselt teavad kõik, et krabipulkadel pole krabidega suurt mingit pistmist. Krabipulkade näol on tegemist krabimaitseliste kilesse mässitud ülitöödeldud suupistetega, mis koosnevad valdavalt surimist ehk erinevate odavkalade hakklihast, tärklisest, veest, soolast, suhkrust ja munavalgest. Kaotamaks segadust toote nime ja selle tegeliku sisu vahel, nimetatakse neid pulki üha sagedasemalt krabipulkade asemel surimi pulkadeks.

Tais asuv Lucky Union Foodsi krabipulkade tehas oli valmis seda kõike kaameratele näitama ning maailmaga jagama. Parem teada täpselt, mis sinu toidu sees on ja kuidas seda valmistatakse, kui elada teadmatuses. Kuid videos nähtu on nii mõnedki pannud endale lubama, et ei söö enam kunagi krabipulkasid. Nii mõnigi leiab, et tegemist on kalatööstuse hot-dogiga, mis teadupärast koosneb samuti kõiksugu kummalistest ülejääkidest.