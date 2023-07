Paljud soomlased seisavad silmitsi kodu sundmüügiga. Hiljuti koondatud naine: tunne on kohutav

Just selline saatus on tabanud väljaandega suhelnud Kristiina Halmetoja Kotkast. Halmetoja koondati vahetult enne pensionile jäämist. Naise finantsvahendid on kahanenud sellisele tasemele, et tema omandis olevat maja ei jaksa ta enam ülal pidada ning see läheb müüki.

Maakler Andrei Koivumäki selgitas, et hiljemalt aasta lõpuks ootab paljusid omanikke ees kinnisvara sundmüük. «Hetkel kasutavad mõned majapidamised maksepuhkust ja loodavad, et intressimäärad langevad ja olukord stabiliseerub, kuid see võtab aega. Mis saab siis, kui maksepuhkused on ära kasutatud ja võib-olla tuleb elamine maha müüa?» selgitas ta ning viskas õhku olulise küsimuse.

Halmetoja töötas Stora Enso Sunila tselluloositehases 46 aastat. Ta pidi seal töötama pensionieani, kuid tehast ähvardab sulgemine ning Halmetoj koondati. Kuigi pank andis Halmetojale pooleaastase hingetõmbamisruumi, pole naine kindel, kas tema kogunenud pensionivarad ja muud sissetulekud on piisavad, et maja eest maksta.

Halmetoja sõnul on Kotka piirkonna eluasemeturg täbaras olukorras – kinnisvara on saadaval tunduvalt rohkem kui on nõudlust. Kui Sunila tehas tõesti suletakse, tuleb kinnisvara turule veelgi rohkem, sest tehase töötajad peavad ilmselt lahkuma.