Kas üks nael võib tõesti puu tappa?

Aastakümneid on levinud müüt, et vasknaela puutüve sisse löömine lõppeb viimase surmaga. Kuid tõde on risti vastupidine. Juba 1976. aastal lükkasid Hohenheimi ülikooli teadlased selle müüdi ümber, vahendab MyHomeBook.

Tõenäoliselt tekkis müüt teadmisest, et kõik vase ühendid on mürgised ning kõrge kontsentratsiooniga doos on taimedele, inimestele ja loomadele mürgine. Kuid vasknael suurematele organismidele ohtu ei kujuta, vaid võib oma antibakteriaalsete omadustega hoopis kasuks tulla.

Hohenheimi ülikooli teadlased lõid katse käigus viis kuni kaheksa vasknaela kuuse-, kase-, jalaka-, saare- ja kirsipuudesse. Kõigil juhtudel jäid puud terveks ning elasid katse ilusti üle. Puud sulgesid haavad ning hilisem uurimine näitas vaid kerget värvimuutust löögipunktis.