Maitsev puuvili, mis on ilusa roosiaia võti!

Paljude jaoks on roosid iluaia kohustuslikuks osaks. Kuid nende armastatud põõsaste kasvatamine võib väetamise korral väga kalliks maksma minna. Õnneks leidub üks odav lahendus, mis aitab roosiaia kulusid alla tuua – banaanikoored!

Banaanikoortes leidub palju kaaliumi, kaltsiumi, magneesiumi ja fosfaate, mis on kõik rooside arenemiseks hädavajalikud, vahendab Express. Banaanikoored saab lõigata tükkideks ning matta rooside juurde, kus need lagunedes vajalikud ühendid mulda edasi kannavad. Väiksele põõsale piisab ühe banaani koortest, suuremale pane kaks.

Teine variant on panna banaanikoored kastekannu ning täita see veega. Järgmisel päeval on mineraalid ja toitained koortest vette imbunud ning selle sama rikkaliku veega saab banaane kasta ning seeläbi väetada.