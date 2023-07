Eesti tippmaakler annab nõu, kuidas korraldada üürisuhted nii, et tüli ei tekiks

9. Naabrite kontakt

Hea viis olla kursis üürnike käitumistavadega on omada kontakti naabritega. Kui üürnike elutegevus on rahulik ja kõik tundub tavapärane, siis on suur tõenäosus, et nii ka on ja suuremaks muretsemiseks põhjust ei ole.

10. Kindlustus

Hingerahu pakuvad ka erinevad kodukindlustuse võimalused, millega on võimalik varakahju ära kindlustada nii üürniku tegevuse kui ka tegevusetuse vastu.

11. Koristaja

Olemaks kindel, et vara saab vähemalt korra kuus põhjalikult koristustatud ja usaldusväärse isiku poolt kontrollitud, on hea kaasata usaldusväärne koristaja. Seda on võimalik kokkuleppel üürnikuga vormistada kui eraldi kulu üürnikule või omaniku erisoovina, mis juba sisaldub üürihinnas.

Kokkuvõtvalt. Omanikud saavad alati anda omapoolse panuse, et nende varade üürnikud oleksid hoolsad ja vastutustundlikud. Loomulik kulum on kinnisvara üürimise puhul normaalne nähtus ning ei saagi eeldada, et pärast üürimist on see täpselt samasuguses seisukorras.