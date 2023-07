VAATA JA IMETLE ⟩ Selgunud on rahvusraamatukogu välialade ideekonkursi võitja!

Võitjaga korraldatakse hankemenetlus, et sõlmida auhinnatud kavandi alusel projekteerimistööde hankeleping. Andresoo avaldas lootust, et välialad valmivad Tõnismäe hoone avamise ajaks, et hoone ja ümbritseva sümbioos külastajate jaoks kohe tööle hakkaks. Projekti teostamise aeg sõltub sellest, millises ajaraamis on riigil võimalik seda rahastada. «Parafraseerides Cicerot, pole inimesel õnnelik olemiseks vaja muud kui vaid raamatukogu ja aeda. Meil avaneb peagi võimalus pakkuda mõlemat,» lisas peadirektor.