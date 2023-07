KOLI ELUTUBA ÕUE ⟩ Need 9 trendi naelutavad kõigi pilgud su terrassile!

Kuna õue elutoa puhul tuleb arvestada avatud ruumi ja ilma mõjutustega, siis lähtuvad ka trendid ühelt poolt mugavusest ja praktilisusest, aga teisalt ka emotsioonist ja sisekujundusmaailma üldistest suundumustest. K-rauta sisekujunduse projektijuht Egle Veskimäe toob välja 9 trendi, millest terrassi hubaseks sättimist alustada või mille abil detaile lihvida.

Erinevate stiilide kombineerimine

Praegu on kombeks kõike eriilmelist omavahel kokku sobitada. Skandinaaviapärane ja boho on stiilid, mis on meie inimestele südamelähedased, aga neid võib omavahel kokku panna või miksida sisse hoopis klassikalisi, aasiapäraseid või vahemerelisi detaile. Sisustamise juures tuleb siiski tähelepanu pöörata ka Eesti pirtsakale kliimale, mis kõike eksootilist siiski ei soosi.

Julged värvid ja efektsed materjalid

Sisekujundusmaailmas üldisemalt on moes julge katsetamine, eklektika, värvide ja materjalidega mängimine. Selle julge mängulisuse võiks tuua suvel ka terrassile. Väljakutse pole lihtsate killast, sest tulemus peaks välja nägema ühelt poolt juhuslik, aga teiselt poolt stiilne ja tagatipuks ei saa unustada, et see kõik peab olema ühtlasi ka praktiline ja ilmastikule vastupidav.

Matsakas mööbel