MIS TOIMUB? ⟩ Suvekuumus ei mõjunud! Koduostjad olid juunis ebatavaliselt aktiivsed

«Varasematel aastatel on koduostjate huvi eelnevate kuudega võrreldes kukkunud vähemalt viiendiku, kohati isegi 40 protsenti. Arvestades juunikuu imelisi ilmasid on tõsine huvi laenude vastu eriti ebatavaline,» kommenteeris juuni seisu Bigbanki Eesti juht Jonna Pechter.

Jonna Pechteri sõnul on pangad viimastel kuudel marginaale pigem langetanud, kuid euribori tõttu laenuintress tervikuna muutunud ei ole. «Samas on inimesed olukorraga harjunud ning saavad aru, et päris oma kodu ostmiseks on tegelikult alati õige aeg,» kommenteeris Pechter.