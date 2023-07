Põhjus, miks tuleb äikesemürinat kuuldes duši all käimisest hoiduda

Seda, et seinast tuleb elektroonika välja kiskuda, teab ilmselt igaüks. Vähem teatakse aga seda, et äikese ajal ei tohi ka duši all ega vannis käia, ka kraanikausis nõusid pesta pole kuigi tark tegu. Põhjus on väga lihtne: välk võib liikuda läbi torustiku. USA haiguste kontrolli ja ennetamise amet ei soovita kellelgi äikese ajal vett kasutada.