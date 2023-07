Rusikareegel näeb ette, et ürtidel ei tohi lasta õitel areneda ning see kehtib ka murulaugu puhul. Siiski ei muutu taim õie tekkides mürgiseks ning on täiesti söödav. Muutub aga nende varte maitse, mille otsas õis kasvab. Need muutuvad kibedaks ning puitjaks, mistõttu pole neid tõesti mõtet süüa. Jäta need hoopis tolmeldajate jaoks õitsema.