SUUR EHMATUS ⟩ Naine leidis köögikubu seest hirmutava elaniku

TikTokki postitatud videos selgitab naine, et ta keetis parasjagu pliidil riisi ning jäi potikaane peegelduselt iseennast vaatama. Lähemal uurimisel märkas ta, et tema nägu pole aga ainus, mis klaaskaanelt talle vastu vahib.

Lühike klipp tekitas paljudes inimestes hirmu ja vastikust ning mitmed kommenteerijad arvasid, et uskumatult suur putukas ei saa olla päris. Selgitava video postitanud naine sõnas, et kuuma lambi all olnud putukas ei ole küll enam elus, kuid see on kindlasti ehtne prussakas.